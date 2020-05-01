Венедиктова заявила, що прокурори не ігнорують клопотання адвокатів Гандзюк

Раніше адвокат Євгенія Закревська заявила, що її клопотання не були розглянуті прокурорами

Прокурори у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк не отримували клопотань від захисників потерпілої сторони. Про це в інтерв’ю hromadske заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

«Ніяких клопотань у справі (про вбивство Катерина Гандзюк, — ред.) від адвокатів немає офіційно. Ніяких. Запитайте про це у прокурорів. Всі, які були, всі були зроблені», — заявила вона.

Раніше адвокат Євгенія Закревська розкритикувала дострокове завершення розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк. За її словами, стратегія прокурорів працює на користь підозрюваних, а розслідування завершили ще до проведення ряду слідчих і негласних слідчих дій.

Адвокат також заявила, що ряд клопотань, які вона подала в рамках справи, не були розглянуті прокурорами.