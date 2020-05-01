У Дніпрі врятували важко хвору коронавірусом, яка мала мізерні шанси вижити

У Дніпрі від коронавіруса вилікували інфіковану, яка мала мизернные шанси вижити – хвороба серйозно вразила легені.

Надія Баранова боролася з хворобою цілий місяць. Жінка захворіла першого квітня, проте спочатку думала, що застудою.

«Магазин, аптека, вулиця – більше ніде. Ніяких контактів ні з ким не було, з підозрілими людьми. Я досі не знаю, де це могло статися. Хвороба дуже підступна», – розповіла вона.

Коли у Надії виявили пневмонію, зробили тест на коронавірус. Він був позитивний. Вже у загрозливому для життя стані жінку терміново доставили в Дніпро. Медики в повному спорядженні не відходили від пацієнтки протягом 21 дня.

«Як риба ловила повітря, тому що я не могла самостійно дихати», – згадала жінка. Тільки після місяця лікування вона нарешті побачила обличчя лікарів. «Одну я дізнавалася по зростанню – Оксаночку, Яночку – за бровами, Наташу – по очах», – розповіла жінка.