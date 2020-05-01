«Велике будівництво» Юрія Голика: вартість одного метра траси Н-31 за три роки дійшла до 200 тисяч гривень

З пафосом і корупцією

На початку квітня радник прем’єр-міністра України, координатор Національної програми розвитку інфраструктури «Велике будівництво» Юрій Голік повідомив про те, що будівництво траси Н-31 Дніпро-Решетилівка закінчать в 2020 році. На будівельні роботи в поточному році було направлено 10,6 мільярдів гривень.

Будівництво траси Н-31, яке триває вже кілька років, Юрій Голік назвав наймасштабнішим проектом в сфері дорожнього будівництва в Україні. Він зазначив, що дорогу почали будувати з нуля в полях і болотах.

«Після завершення будівництва, дорога з’єднає міста Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів. Раніше планувалося, що траса буде будуватися протягом 3-4 років. Президент Володимир Зеленський поставив завдання повністю закінчити будівництво вже в 2020 році. Його доручення буде виконано», — пообіцяв Юрій Голік.

Зараз дорогу добудовують ударними темпами. Роботи на території Дніпропетровської області ведуться цілодобово.

За словами начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Дмитра Чумаченко зараз робітники завершують укладати третій шар асфальтобетону, наносять розмітку, проводять озеленення узбіч. Після цього по новій трасі вже можна буде запускати транспорт.

«Ділянка дороги буде вводитися в експлуатацію частинами. Найближчим часом відкриємо перші 11 кілометрів у Петриківку. Далі будуть відкриті інші ділянки», — розповів Дмитро Чумаченко.

Ми вирішили пригадати історію цього «будівництва століття», а також подивитися, як змінювалася вартість одного квадратного метра дороги від моменту початку будівництва до теперішнього часу.

Будувати нову трасу почали в 2017 році. На початковому етапі як дорогу регіонального значення Р-52, а після вже як дорогу національного значення Н-31. Тендери на будівництво дороги Р-52 і згодом дороги Н-31, яка проходить через наш регіон, проводила служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Перший тендер був проведений в червні 2017 року. Виграла його одеська компанія «Автомагістраль-Південь», яку пов’язують з оточенням мера Одеси Геннадія Труханова.

Згідно договору, «Автомагістраль-Південь» повинна була побудувати 1 940 метрів дороги.

За свої послуги компанія запросила 148 162 500 гривень. Відповідно, один метр дороги обійшовся державному бюджету в 76 372 гривень.

У жовтні 2017 року Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області провела ще один тендер на будівництво 1 900 метрів дороги Р-52.

Переможцем знову стало ТОВ «Автомагістраль-Південь». Цінова пропозиція компанії склало 166 895 100 гривень. Таким чином, один метр будівництва дороги обійшовся у 87 839 гривень.

Через пару тижнів Служба автомобільних доріг оголосила тендер на будівництво траси державного значення Н-31. В цілому, згідно технічного завдання, необхідно було побудувати 7 560 метрів дороги.

Провели тендер лише через рік — 3 жовтня 2018 року. З ціновою пропозицією 427 995 000 торги виграв новий підрядник — ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Вартість одного метра будівництва дороги виявилася у цієї компанії нижче цін «Автомагістраль-Південь» в 2017 році. Вона склала 56 613 гривень за метр будівництва дороги.

Співзасновниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» виступають Онур і Исхан Четинджевиз з Туреччини, а також львів’янин Олег Фаріон. Зареєстрована компанія в Києві.

За повідомленнями ЗМІ, «Онур Конструкціон Інтернешнл» входить у сферу впливу колишнього народного депутата і першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

У листопаді 2018 року Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області проводить тендер на будівництво 1 000 метрів дороги Н-31.

Виграла торги компанія «Автомагістраль-Південь», чия цінова пропозиція виявилася найбільш вигідною і склало 220 000 000 гривень. Ціна одного метра дороги склала аж 220 000 гривень.

У минулому році Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області також провела низку тендерів на продовження будівництва траси Н-31. Один з них відбувся 20 травня. Згідно тендерного завдання переможець торгів повинен був побудувати 2 055 метрів дороги.

Тендер виграла вже знайома нам компанія «Автомагістраль-Південь», запитала за свої послуги 280 999 000 гривень. Тобто ціна одного метра дороги склала 136 739 гривень.

29 травня Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області проводить ще один тендер на будівництво 3 500 метрів дороги Н-31.

І його знову виграє «Автомагістраль-Південь», чия цінова пропозиція становить 508 999 999 гривень. Таким чином метр побудованої дороги обійшовся в 145 428 гривень.

Через три місяці, в серпні було проведено тендер на будівництво 1 500 метрів дороги Н-31.

З ціновою пропозицією 275 999 999 гривень його виграло ТОВ «Автомагістраль-Південь». За будівництво одного метра траси компанія отримала 183 999 гривень.

Продовжила вигравати тендери на будівництво траси Н-31 на будівництво дороги «Автомагістраль-Південь» і в поточному році. Так у квітні компанії дістався ще один підряд від Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

«Автомагістраль-Південь» повинна була побудувати 2 200 метрів дороги за 361 998 999 гривень.

А це означає, що метр будівництва траси коштує 164 545 гривень.

Кілька днів тому Служба автомобільних доріг провела ще один тендер на будівництво дороги Н-31. Найбільш вигідну цінову пропозицію виявилося у ТОВ «Автомагістраль-Південь». Воно склало 623 999 999 гривень. За ці гроші компанія повинна побудувати 3 100 метрів траси. А це означає, що один метр дороги обійдеться в 201 290 гривень.

21 квітня замовник будівельних робіт оголосив про намір укласти договір зі своїм фаворитом «Автомагістраль-Південь». З величезною часткою ймовірності, саме ця компанія продовжить будівництво дороги і закінчить його.

Зрозуміло, що вартість будівництва дороги впливає багато факторів. Це і перелік видів робіт, які необхідно виконати підряднику, і складність цих робіт, і зростання курсу долара, що відбивається на ціні будматеріалів, палива і ПММ. Швидше за все, цим і пояснюється те, чому вартість будівництва одного метра траси Н-31 коливається від 56 613 гривень до 220 000 гривень. Але враховуючи, що в минулому році «будівництвом століття» зацікавилися співробітники правоохоронних органів, допускаємо, що на вартість, у тому числі, вплинула і корупційна складова, без якої, на жаль, не обходиться жодне будівництво.

У листопаді 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено виробництво № 42019040000000710 за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як випливає з ухвали Жовтневого районного суду від 21.11.2019 року, в рамках якого прокурори порушили клопотання про накладення арешту на грошові кошти Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, правоохоронці запідозрили співробітників даної Служби та посадових осіб ТОВ «Автомагістраль-Південь» у злочинній змові. Мета змови — привласнення бюджетних коштів при здійсненні будівництва доріг в нашому регіоні.

На думку співробітників правоохоронних органів, учасники змови створили схему, яка дозволила завищити вартість дорожньо-будівельних робіт. Крім представників Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Автомагістраль-Південь» учасниками цієї протиправної схеми також були представники Державної фіскальної служби та Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор».

Чим закінчиться історія з будівництвом дороги Н-31, скільки ще грошей витратять на роботи до повної здачі об’єкта і скільки кримінальних проваджень ще буде відкрито правоохоронцями, дізнаємося ближче до кінця року. Якщо звичайно, трасу встигнуть добудувати.

Будемо сподіватися, що поспіх не позначиться на якості будівельних робіт і асфальт з «наймасштабнішого проекту в сфері дорожнього будівництва в Україні» не зійде разом з першим снігом.

newsmir.info

«Велике будівництво» Юрія Голика: вартість одного метра траси Н-31 за три роки дійшла до 200 тисяч гривень оновлено: 1 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0