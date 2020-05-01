Багато людей переїде в передмістя, а частина взагалі в села: демограф озвучила прогноз по Україні

В період економічного спаду, викликаного пандемією коронавіруса, українці згадають досвід виживання в 90-х і будуть переїжджати в сільську місцевість.

Такий прогноз в інтерв’ю «ФАКТАМ» озвучила академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

На думку демографа, Україну чекає важкий період для економіки, а тому населення буде рятуватися підсобним господарством.

«Згадайте 1990-ті роки. Всі, у кого була можливість поїхати в село, де був будинок та шматок землі, їхали, там щось вирощували і жили за рахунок цього. Це характерна ознака глибокої економічної кризи», — пояснила фахівець.

Ще однією причиною покинути мегаполіс може стати дорога оренда житла та розвиток після карантину системи онлайн-роботи.

«Якщо буде розвиватися система роботи онлайн, то набагато більшим попитом буде користуватися ринок житла не в місті, а у передмісті, де воно дешевше, — вважає Лібанова. — При необхідності людина може приїхати в офіс раз на тиждень».