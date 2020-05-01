«Не затикає нами „кадрові дірки“ в лікарнях»: студенти-медики просять скасувати наказ

Студенти-медики виступили проти їх відправки на практику в лікарні, де лікують хворих з COVID-19. Вони вимагають скасувати відповідний наказ Моз та Міносвіти від 27 квітня.

«Ми не повинні затикати „кадрові дірки“ в лікарнях, ми вимагаємо організації добровільного проходження такої практики з оплатою праці відповідно до середньої заробітної плати в РФ, створення робочих місць», — йдеться в петиції, опублікованій на Change.org і адресованій Міністерству охорони здоров’я.

Її автори просять повного забезпечення студентів-медиків засобами індивідуального захисту, надання житла, харчування для студентів, які все-таки будуть направляти на практику в лікарні в умовах боротьби з коронавирусной інфекцією.

«Студенти — ті самі діти, які не знали, що, вступаючи в медичний вуз, їх спрямують на обов’язкову практику з інфекційними захворюваннями, погрожуючи їм взяттям академічної відпустки, а випускників і зовсім залякують тим, що не видадуть дипломи», — йдеться в іншій петиції, яка адресована Міністерству освіти, міністерству охорони здоров’я.