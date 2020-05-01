Стіна привалила чоловіка на Кіровоградщині

У середу о 10:06 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про нещасний випадок із потерпілим на території приватного домогосподарства по вул. Сичова у Долинській Кіровоградської області. Про це УНН поінформували в пресслужбі УДСНС в Кіровоградській області.

Господар 1966 р.н. займався демонтажем власного сараю. Під час процесу завалилась стіна будівлі і придавила ноги чоловікові.

Без допомоги рятувальників звільнити громадянина було неможливо. Бійці 20-ї ДПРЧ, застосовуючи пневмоінструмент, звільнили чоловіка з-під завалу.

Потерпілого бригада швидкої допомоги доставила до Долинської центральної райлікарні.

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