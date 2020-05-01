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Літаки не скасовували: Трамп не виключив, що Китай навмисно допустив поширення коронавіруса

01.05.2020

Президент США Дональд Трамп допустив, що Китай навмисно не став перешкоджати поширенню коронавирусной інфекції за межі своєї країни.

Про це він заявив у ході брифінгу в Білому домі.

«Або не змогли зробити це, або ж — просто вирішили не робити цього», — сказав він.

Американський лідер звернув увагу на те, що під час епідемії КНР заборонила авіаперельоти з інших країн, при цьому з самого Китаю літаки продовжували літати. Він також підкреслив, що у Китаю були всі необхідні інструменти для того, щоб не допустити поширення COVID-19.

Він також нагадав про те, що КНР хоче бачити на чолі США головного конкурента Трампа — Джо Байдена.

«Вони хочуть бачити президентом Сонного Джо. Адже тоді вони зможуть робити з нашою країною все, що захочуть», — вважає Трамп.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай використовує коронавірус, щоб зірвати його переобрання.

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