“Це погана історія”: заступник голови ВП Тимошенко про ситуацію з рестораном “слуги народу” Тищенка

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко наголошує, що всі ресторани в Україні мають дотримуватися умов карантину.

“Це погана історія, тому що немає різниці, ресторан це народного депутата, або це ресторан якогось звичайного підприємця. Хоча це не його ресторан, це його минулий бізнес, пов’язаність язаний був із ним. Є рішення, що ресторани мають бути закриті, і потрібно підтримувати ці рішення, і робити так, як говорити закону або постанови Кабінету міністрів”, – сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24” в четвер, коментуючи інформацію про те, що ресторан “слуги народу” Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин, передає “Інтерфакс-Україна”.