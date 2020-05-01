Пожежі на Житомирщині та в зоні ЧАЕС локалізовані

Пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони та трьох районах Житомирської області станом на ранок п’ятниці, 1 травня.

Про це повідомляє ДСНС.

Підрозділами ДСНС надається допомога ГАЗО до гасіння окремих осередків тління торфовищ у вогнищах пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучена важка інженерна техніка служби. Інженерною технікою створено 1 59 тис. км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 203 людини і 65 одиниць техніки, з них від ДСНС 145 чоловік особового складу і 35 одиниць техніки.

В Житомирській області за минулу добу були локалізовані чотири пожежі поблизу села Гай Овруцького району; поблизу сіл Повча і Норинськ Лугинського району на території Повчанського лісництва; поблизу села Рудня-Перганская Олевського району, на території Поліського природного заповідника та поблизу села Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництв загальною площею майже 650 га.

Продовжується гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 осіб і 92 одиниці техніки, з них від ДСНС 100 чоловік особового складу і 31 одиниця техніки.