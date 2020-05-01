Дії Зеленського підштовхують до думки, що президент «в доле», – думка

Є у нашого президента одна особливість: будь-які його слова та дії мають зворотний бік.

Без сумніву, Володимир Олександрович завжди націлений на здійснення благородних вчинків, метою яких є захист громадян і країни в цілому. Але несподівано виявляється, що й мета була не зовсім гідною, і дії не зовсім альтруїстичними.

Здавалося б, що може бути більш окриляючим українців, ніж приїзд на рідну землю гордості українського авіабудування, вантажного літака «Мрія» з медичним вантажем на борту.

Президент, який доклав руку до доставки вантажу, зі своєю ефективною командою кинувся зустрічати літак – адже в масках, захисних окулярах, комбінезона так потребують українці і медики.

Але тут же виявилася зворотна сторона – Зеленський зустрічав, по суті, не державний вантаж. Виявилося, і літак був зафрахтований бізнесменами, і медичний вантаж був призначений для комерційних структур.

Про все це стало відомо з листа власника мережі гіпермаркетів «Епіцентр» Олександра Гереги мера Києва з пропозицією купувати доставлені літаком медичні товари.

У тому, що «для кого війна, а для кого мати рідна», нічого нового немає. А сім’я Герег завжди дотримувалася принципу «гроші не пахнуть». Тут можна згадати і підтримку Партії регіонів всіма силами. І голосування за «диктаторські закони», і проведення сумнівних рішень в Київраді, і т. д.

Але чому в цих схемах опинився замішаний президент? Адже вища посадова особа, по суті, має дистанціюватися від всякого роду комерційних угод. Хіба що мова може йти про якісь значні гуманітарних акціях.

Важко уявити, щоб президент будь-якої іншої цивілізованої держави біг підтюпцем зустрічати товар, на продаж якого підприємці будуть наживатися, забезпечуючи собі профіт. Тим більше в ситуації, коли потрібно не продавати і думати про прибуток, а буквально роздавати, піклуючись про здоров’я громадян.

Самі дії Зеленського підштовхують до думки, що президент «в долі». А якщо ні, то що змусило його вступити саме таким чином – не приховати, а розпіарити комерційну акцію?

Доводиться констатувати, що сьогодні президент оточений різного роду олігархами, бізнесменами, які пропонують різні схеми допомоги, природно, з вигодою для себе. Зеленський буквально тоне в їх пропозиціях.

Президент так досі і не зрозумів, що між, умовно кажучи, колективним Коломойським і суспільством, є різниця, що держава – це не комерційна структура, не олігархи повинні стояти над державою, а навпаки.

Але що говорити, якщо на сьогоднішній день навіть у стінах Офісу президента різного роду чиновники роблять свій маленький гешефт, торгуючи посадами. Хоча чиновники стверджують, що і президент, і його підлеглі надходять тільки на благо. Ось тільки питання, кому і чому?

Станіслав ПОГОРІЛИЙ