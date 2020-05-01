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Заступник Криму помер після важкої хвороби»

01.05.2020

Замглавы Крыма скончался после «тяжелой болезни»

Глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про передчасну смерть одного з своїх заступників Павла Корольова.

Заступник голови Ради міністрів помер у п’ятницю вранці у віці 60 років «від загострення важкої і тривалої хвороби».

Відзначається, що захворювання Королева не було пов’язано з коронавірусом, спалах якого зафіксована і в Криму.

Рішення про призначення Королева віце-прем’єром Криму було прийнято в кінці 2016 року. До цього він був заступником тодішнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.

Тим часом у Криму зростає кількість заражених коронавірусом — зафіксовані вже 100 випадків, вісім з яких — за добу. Четверо пацієнтів знаходяться у важкому стані.

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