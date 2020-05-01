Коронавірусу мало. До Землі наближається небезпечний астероїд

Вчені NASA попереджають, що в квітні недалеко від Землі пролетить астероїд 52 768 (OR2 1998), розміри якого перевищують 4 км.

Астрономи побоюються, що падіння такого небесного тіла на нашу планету призведе до глобальної катастрофи.

NASA оцінює, що скеля рухається в нашому напрямку зі швидкістю близько 8,7 км на секунду (31 320 км / год). При такій швидкості астероїд наблизиться до Землі ввечері 29 квітня.

Астероїд є великим і досить яскравим, щоб його можна було побачити за допомогою аматорського астрономічного обладнання. Проте, проект «Віртуальний телескоп» (VTP), здійснюваний астрономом Джанлукою Масі, також забезпечить пряму трансляцію подорожі астероїда біля нашої планети.

VTP, який складається з роботизованих телескопів, доступних в режимі реального часу через Інтернет, почне пряму трансляцію о 18:30 за Гринвічем або о 21:30 за Києвом.

Згідно з даними Планетарного товариства, астероїд розміром більше 1 км достатньо великий, щоб загрожувати глобальними руйнуваннями. Планетарне товариство перераховує наступні дії: «Кратер в 10 км і більше: глобальне спустошення і можливий колапс цивілізації».

Доктор Брюс Беттс з міжнародної групи астрономів сказав: «Маленькі астероїди — кілька метрів — часто потрапляють і згоряють в атмосфері і наносять невеликий збиток. Астероїди розміром з Челябінський метеорит — близько 20 метрів в 2013 році – створюють ударні хвилі, які розбивають вікна і викликають травми. Розмір Тунгуського метеорита — близько 40 метрів — міг повністю зруйнувати місто або створити цунамі. Великі астероїди можуть викликати руйнування цілого регіону».

Наприклад, астероїд, який, як вважається, призвів до вимирання динозаврів, мав в поперечнику приблизно шість миль (10 км).

За оцінками NASA, астероїд 52 768 (OR2 1998) має розміри від 0,9 до 2,54 милі (1,5 і 4,1 км) в діаметрі. Астрономи класифікують цю скелю як «потенційно небезпечний» навколоземний об’єкт.

У найближчому майбутньому астероїд наблизиться до нашої планети на відстань приблизно в 0,04 205 астрономічних одиниці. Одна астрономічна одиниця — це середня відстань від нашої планети до Сонця — близько 149,6 млн км. Іншими словами, очікується, що космічна скеля пройде на відстані, яке приблизно в 16,36 рази більша, ніж відстань від Землі до Місяця.

: nv.ua

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