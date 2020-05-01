«Ну скільки можна воювати?»: Хакамада пропонує відкупитися від України за Крим

Російський політик Ірина Хакамада запропонувала відшкодувати шкоду Україні за анексію Криму.

За її словами, це допоможе вирішенню конфлікту між Росією і Україною. Крім того, Хакамада визнала анексію Криму.

«Так, це була анексія, незважаючи на референдум. Він був проведений в ситуації конфлікту, а не в нормальних умовах. Тому я, з одного боку, згодна з Явлінським в тому, що нам потрібен повторний легітимний референдум. Але з іншого – якщо, за Григорію Олексійовичу, повторити референдум, навіть без єдиного нашого ввічливого солдата, навіть з ОБСЄ, то це все одно ні до чого не призведе», – вважає політик.

У той же час вона впевнена, що «Україна все одно буде проти, навіть якщо переважна більшість проголосує за Росію».

«Це вже буде катастрофа. Ну скільки можна воювати? Шкода і Україну, і Росію. Всі потребують у світі. Тому я вважаю, що краще і простіше заплатити Україні контрибуцію», – пояснила вона.

Політик додала, що можливо, так і вдасться поступово відновити мир, а війну треба вже закінчувати», – резюмувала Хакамада.