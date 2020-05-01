Венедиктова призначила відповідальним за ДБР провалив атестацію прокурора

Генпрокурорша, яка ще вчора розпиналася про те, що порятунок нею провалилися прокурорів і призначення їх на посаду радника голови ОГП «не заперечує реформу», вже сьогодні наділила некомпетентних підлеглих процесуальним статусом.

Так, генпрокурорша прилаштувала Романа Говда на посаду керівника підрозділу по нагляду за ДБР. І зробила вона це, знаючи про цілковиту некомпетентність свого підлеглого.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав член комісії, що проводила переатестацію працівників Офісу генпрокурора, Олександр Леменов:

«Зрозуміло, цінний досвід, широкі, можливості для нового генпрокурора. Власне, до Говде питань немає, ми про нього все і давно знаємо. Ірина Валентинівна, вас не хвилює те, що ви порушуєте закладені в законі принципи? Говда НЕ пройшов атестацію. Від слова взагалі. Він був звільнений ще в листопаді минулого року».

Крім того, юрист додав, що Говда також намагався отримати крісла глави САП і директора ДБР, але, само собою, провалився.

А ще більше епічним виглядає те, що тепер наближеного до Венедиктової зашквареного персонажа можуть рекомендувати на посаду заступника прокурора Києва і він знову стане в.о. глави відомства в столиці.