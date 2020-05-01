У Києві чеченці віджали у автодилера «Гелик» злодія в законі Лери Сумського

Потерпілий Юрій Савчук — досить відомий у кримінальних колах особистість

На столичному Печерську у учасника «лізингової схеми» крадіжок авто з ЄС «віджали» броньований автомобіль Mercedes-Benz G-Class злодія в законі «Лери Сумського». Як повідомляє Dетектив-Info, інцидент стався 30 квітня на вулиці Шовковичній.

Як зазначає видання, близько 12:00 тут відбулося з’ясування стосунків двох компаній, в результаті чого тілесні ушкодження отримав 50-річний уродженець Чернівецької області Юрій Савчук, який має славу елітного автодилера, до якого часто звертаються з питаннями придбання «залізних коней» українські чиновники.

За даними джерела Dетектив-Info, Савчука, який їхав за кермом престижного «Геліка», зустріла група вихідців з Чеченської Республіки Російської Федерації. «Волелюбні сини Кавказу витягли водія з іномарки і з кулаками висловили йому претензії з приводу боргових зобов’язань. Коли чеченці закінчили «профілактичні заходи» з буковинським дилером, вони залишили місце пригоди на «броньовику», яким пересувався Савчук», — йдеться в повідомленні.

Юрій Савчук

Але, як виявилося, чеченці забрали у Савчука не особисте авто, а іномарку, яку йому раніше передав для продажу один з найбільш авторитетних на території України «злодіїв в законі» — Сергій Лисенко на прізвисько «Льора Сумський». Тому не виключено, що тепер до них можуть виникнути запитання від ображеного корифея кримінального світу.

Лера Сумський

До речі, і сам Савчук — досить відома у вузьких колах особистість. Влітку 2016 року він брав участь у зборах «королів злочинного світу» і кримінальних авторитетів в котеджному містечку під Києвом, коли так звану «сходку» накрили правоохоронці.

Що ж стосується поточних проблем Юрія Савчука, то прикрий інцидент на вулиці Шовковичній трапився з ним незабаром після звільнення з-під варти, де він перебував з кінця лютого 2020 року. Тоді Департамент внутрішньої безпеки Нацполиции відзвітував про затримання п’ятьох учасників ОЗГ, які підозрювалися в 56 випадках присвоєння автомобілів VIP-класу, де-юре бралися в лізинг на території Європи, а фактично — виявляються в Україні. Тут іномарки перереєстрували і продавали, використовуючи словацьку компанію «EUA InvestGroups.r.o» і вітчизняні ТОВ «Опт-Сильгосппостач» та ПП «Техагропостач».

Одним з мозкових центрів «лізингової афери» слідство вважало саме Савчука. За чутками, до його «бізнесу» на території ЄС також може бути причетний «злодій в законі» Серго Глонти по кличці «Гуга», який зараз живе в Чехії.

Ймовірною версією інциденту 30 квітня припускають зв’язок цієї події з викриттям автомобільних шахраїв і наступними збитками. Втім, це не єдина версія проблем Савчука.

Зокрема, його побиття і «віджим броньовика» інші співрозмовники Dетектив-Info готові пов’язувати з можливими претензіями до чоловіка з-за нібито вчинення ним правочину під час набуття права власності на земельну ділянку в одному з регіонів Центральної України.

Крім цього, не виключається, що провчити уродженця Буковини могли дати вказівку через історію складних взаємин з Дмитром Крючковим — народним депутатом 5 скликання, і співзасновником скандальної компанії «Енергомережі», корупційну діяльність якої вивчали правоохоронці.

Прихильники цієї версії нагадують, що після подій Евромайдана був момент, коли Гачків опинився у фінансовій скруті і під пресингом кримінального переслідування. Тому, щоб поліпшити своє становище він намагався продати елітну машину марки Rolls-Royce саме за допомогою Савчука.

Екс-нардеп передав автодилеру машину, але грошей від її продажу так і не дочекався. Пізніше, коли він почав висловлювати претензії на адресу Савчука, в тому числі і через представників кримінального світу, Савчук також звернувся за допомогою до вітчизняних «злодіям в законі».

Вважалося, що конфлікт мав припинитися після того, як Савчук передав «королів злочинного світу» близько чверті мільйона доларів для Крючкова. Втім, прийшли ці гроші до колишнього парламентарію і влаштувала його ця сума — невідомо.