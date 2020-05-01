Журналісти зафіксували зустріч начальника військової розвідки Бурби звільненим з прокурором і підручним Коломойського Куликом

Журналісти «Схем» зафіксували зустріч начальника військової розвідки Бурби звільненим з прокурором Куликом

Начальник військової розвідки генерал-полковник Василь Бурба відразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ і САП звинувачували у незаконному збагаченні, і восени в кінці кінців був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулася на парковці одного із заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться в розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Під час спроби журналіста «Схем» поспілкуватися з учасниками зустрічі, Костянтин Кулик вів себе агресивно і не відповідав на питання про мету зустрічі з чинним високопоставленим чиновником військового відомства.

«Костянтина Кулика в політичних колах відносять до орбіті олігарха Ігоря Коломойського – як Кулик в розпал президентських виборів пішов проти Петра Порошенка, оголосивши підозри людям з його оточення після візиту в Ізраїль, де в той час перебував олігарх. А в кінці 2019 року видання «Українська правда» писала про те, що Коломойський «намагається влаштувати скандального експрокурора Костянтина Кулика на роботу в СБУ, щоб той займався справами проти його конкурентів», – йдеться в матеріалі «Схем». У свою чергу, олігарх і прокурор спростовували цю зв’язок.

У третьому учаснику зустрічі журналісти дізналися Володимира Вільчинського – це колишній високопоставлений чиновник СБУ при президентстві Януковича, очолював один з відділів економічної контррозвідки спецслужби. Згодом був призначений заступником голови Держспоживінспекції, але через скандал з тиском на великі торгові мережі після Революції Гідності був звільнений за статтею «за порушення присяги держслужбовця».

«Так чого ж насправді могла стосуватися ця зустріч і наскільки вона була випадковою? Навіщо начальник розвідки Міноборони Василь Бурба проводить зустрічі з колишнім прокурором і експрацівником СБУ, які втратили владу після того, як потрапили в низку скандалів і були звільнені?», – запитують журналісти.

У Головному управлінні розвідки Міноборони, очолюване Василем Бурбою, журналістам відповіли так: «Зустрічі, про які ви запитуєте, носили приватний характер, про що, зокрема, може свідчити той факт, що вони проходили на шляху від Офісу президента України до місця проживання».

Також журналісти звернули увагу, що глава військової розвідки Василь Бурба пересувається на броньованому джипі Mercedes Gelandewagen і, оскільки він публічний військовослужбовець, попросили Міністерство оборони надати його декларацію про майно та доходи.

Однак там відповіли, що не можуть надати запитувану інформацію: «Надання запитуваних вами декларацій неможливо, оскільки при поданні декларацій по 2018 рік на начальника ГУР МОУ поширювався визначений статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальний порядок здійснення заходів фінансового контролю, а строк подання декларацій по 2019 рік не завершився».

Всі три учасники зустрічі, як зауважила знімальна група, були без захисних масок в публічному місці – порушення карантинної» постанови Кабміну.

У 2016 році Костянтину Кулику пред’явлено звинувачення в незаконному збагаченні на суму 2,8 мільйона гривень. Кулик відкидав свою провину. Але саме цю статтю в минулому році прибрали з Кримінального кодексу України, тому справу закрили і Кулику вдалося уникнути можливого покарання.

У листопаді минулого року Кулика був звільнений з органів прокуратури за того що він не з’явився на переатестацію.

Видання New York Times повідомляло, що український прокурор Кулик був одним з тих, від кого виходила інформація про нібито корупційні оборудки енергетичної компанії Burisma і неправомірні виплати одному з членів ради директорів – синові віцепрезидента США Хантерові Байдену. На підставі цієї інформації президент США Дональд Трамп переконував президента України Володимира Зеленського спонукати прокуратуру до розслідування проти Burisma, до якої має відношення син можливого конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року Джо Байдена.

Василь Бурба був призначений начальником Головного управління розвідки Міноборони ще президентом Петром Порошенко в 2016 році. Раніше працював в Службі безпеки України.