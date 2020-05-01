Поліція почала кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прийняття виконкомом Черкаської міськради рішення про ослаблення карантинних обмежень у місті з 1 травня.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області.

1 травня відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь).

Поліція підкреслює необхідність дотримання вимог чинного законодавства та не здійснювати діяльність, яка, згідно з постановою Кабміну міністрів України, поки заборонена. Правоохоронці нагадали, що карантин у разі позитивного епідеміологічної ситуації почнуть послаблювати з 12 травня 2020 і буде робити це виключно уряд України за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.

«З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп будуть проводити превентивну роботу серед представників малого і середнього бізнесу, а в разі ігнорування заборони та невиконання законних вимог — притягувати порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Купап)», — наголошується в повідомленні.

Як пояснюється в прес-релізі, зазначене рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив 30 квітня. «Зокрема, виходячи за рамки своїх повноважень, міськвиконком дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарства, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів , а також міських парків і скверів та розташованих на їх території атракціонів», — зазначено в повідомленні.

Правоохоронці підкреслили, що це рішення виконкому суперечить постанові Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2», але виконавчий комітет відмовився його скасувати.

«Таким чином керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги уряду України і свідомо у період пандемії піддає небезпеки городян і жителів області. І це при тому, що в Черкаській області зафіксовано 296 випадків захворювання коронавірус (6 — у добу), з них 112 — в місті Черкаси, дев’ять людей загинули (1 — за минулу добу).