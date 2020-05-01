РПЛ пропонує платити всім безробітним допомогу в розмірі МРОТ

Рада з прав людини при президенті РФ (РПЛ) запропонував уряду виплачувати допомогу в розмірі МРОТ всім без винятку росіянам, які фактично є безробітними на момент звернення до служби зайнятості. Крім того, РПЛ просить підтримати пенсіонерів-підприємців, які припинили діяльність через пандемію COVID-19.

Виплати таким пенсіонерам не повинні бути менше МРОТ. Причому розмір виплат безробітним пропонується підвищити, якщо в регіоні діє доплата до МРОТ, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на прес-службу РПЛ.

За місяць роботи гарячої лінії через сайт права2020.рф надійшло багато скарг від росіян, які не змогли отримати ті заходи держпідтримки, на які розраховували. Наприклад, після реєстрації в якості безробітного вони отримують на руки не 12 тис. рублів, а 2 або 3 тис. При цьому в регіональних службах зайнятості і соцзащитах їм повідомляють, що федеральний центр не перерахував необхідні кошти.

Серед тих, хто звернувся за допомогу на гарячу лінію, більшість — сім’ї з дітьми, часто багатодітні. Громадяни старшого віку розгублені з-за того, що у них немає інформації про доступних каналах допомоги і заходи обмежень в регіоні. Індивідуальні підприємці найчастіше скаржаться, що банки саботують озвучені федеральними владою заходи підтримки. Вони відмовляються надавати кредитні канікули під різними приводами, пропонуючи натомість реструктуризацію кредиту, яка у підсумку призводить до зростання ефективної ставки.

Нагадаємо, тим, хто став безробітним після 1 березня 2020 року, покладено максимальне допомога в розмірі МРОТ, який з 1 січня 2020 року складає 12 тис. 130 рублів. Тим росіянам, хто залишився без роботи раніше, отримують допомогу в колишніх розмірах — до 8 тис. рублів.