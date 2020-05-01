Розвіддані про коронавирусе в США приховали

Як повідомляє телеканал ABC, в листопаді 2019 року американська розвідка попередила Білий дім, що в Ухані з’явилася інфекція, поширення якої змінить життя багатьох людей і може мати “катастрофічні наслідки”.

Дана інформація передавалася Національним центром медичної розвідки (NCMI) і Об’єднаний комітет начальників штабів, і в Білий дім. Останній і тепер звинувачують в тому, що там “проігнорували чіткі попередження, не виконали встановлені протоколи реагування на пандемію і не поспішали робити загальнодержавні зусилля, щоб відповісти на цей виклик”. Це слова Джона Коена, колишнього куратора розвідувальних операцій в Міністерстві внутрішньої безпеки.

Це правда – первісна реакція Трампа на вісті з Китаю в світлі подальших подій виглядає чистою бравадою, хоча це звичайний стиль президента. Через два дні після першого підтвердженого діагнозу в штаті Вашингтон президент з’явився в ефірі на каналі CNBC, щоб похвалитися: “У нас все під контролем. Це один чоловік, який приїхав з Китаю. Все буде чудово”.

Трампу знадобився цілий місяць, щоб усвідомити, що зараза ця досить неприємна і потрібно приймати термінові заходи. За це його тепер дружно звинувачують в “одному з найбільших провалів управління та лідерства”, в “неохочою гри в догонялки”, “млявої реакції”.

Йому ставлять в провину навіть прозвучав від відчаю, що всі плоди його економічної політики будуть втрачені, заклик до американців “повернутися до роботи”, щоб економіка країни не встала. Це було інтерпретовано демократами так: економіка цікавить Трампа більше людських життів. Про це не тільки тріщать ворожі президенту ЗМІ (тобто майже всі), але і випускаються виставляють Трампа ідіотом відеоролики.