В лесу под Киевом нашли Maybach времен Третьего Рейха

Какие только машины не встретишь в Украине.

Начиная от современных сверх дорогих и люксовых внедорожников и суперкаров, заканчивая редчайшими репликами автомобилей из далекого прошлого, которые имеют связь с самим Гитлером.

Так, группа энтузиастов недалеко от Киева решила созздать один из самых уникальных автомобилей в истории, а именно редчайший немецкий лимузин Maybach Zeppelin DS 8 с кузовом от ателье Spohn.

К сожалению, судя по тем останкам, которые сейчас можно увидеть в лесу под Киевом, проект достаточно сильно заторможен, если и вовсе не остановился. Сейчас уникальная копия редчайшего автомобиля доживает свой век в лесу.

Как известно, этот автомобиль берет свое начало еще в Третьем рейхе, а именно в начале 1930-х годов. Тогда лимузин Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn был самым престижным автомобилем в государстве. За основу этого лимузина был взят обычный Maybach Zeppelin DS 8 седан длиной более 5 метров, с 8,0-литровым V12 и 7 ступенчатой «механико». В отличии от оригинала у машины был более плавный и красивый кузов. Несмотря на фантастический внешний вид, судьба машины была достаточно непростой.

В 1932 году автомобиль был представлен на Берлинском автосалоне. После прихода к власти Гитлера, на машине поставили крест, так как он был чересчур роскошным и не подходил идеологии национал-социализма. В те дни выпустили только два таких красавца, судьба которых неизвестна и по сей день.

Именно этот автомобиль решила построить группа энтузиастов под Киевом, но что-то пошло не так и теперь машина стоит неподалеку от одного из СТО под Киевом.

По фото можно заметить, что автомобиль на 50% собран по кузову и наружным элементам, при этом судя по брезенту и следам ржавчины над автомобилем уже давно никто не трудится. Скорее всего, как это часто бывает, у владельца возникли финансовые трудности из-за чего ему и пришлось продать проект. Таким образом, на сегодняшний день создание копии легендарного автомобиля времен Третьего Рейха остается под большим вопросом.

: akcenty.com.ua