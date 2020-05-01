У ОРЛО шахтарі третій день страйкують в забої: написали колективний лист Путіну

У ОРЛО третій день триває страйк на шахті «Ніканор-Нова». Про це повідомляє Телеграм-канал «Луганський інсайд».

За даними ресурсу, що розповсюджуються в соцмережі чутки про те, що на шахту особисто приїжджав глава ЛНР» Леонід Пасічник не підтверджуються. «Луганський інсайд» пише:

«Мені джерело повідомляє, що ніхто його там не бачив, хоча люди чекали, що хтось із керівництва республіки приїде до них. Кількість страйкуючих збільшилася, в шахту спустилися та інші шахтарі, так що тепер страйкує трохи більше 50 чоловік.

Дружини шахтарів сьогодні привезли воду і продукти для гірників, будуть опускати в шахту. Як мені повідомляють протестувальники, переклад на картки працівників шахти 2000 рублів (вчора, 30 квітня), був сприйнятий як знущання».

Також, Телеграм—канал зазначає, що 30 квітня шахтарі та члени їх сімей написали колективний лист президенту РФ Володимиру Путіну. Зібрали понад тисячі підписів.