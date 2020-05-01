Менеджер Коломойського продовжує очолювати “Центренерго” всупереч рішенню Кабміну

Близький до олігарху Ігорю Коломойському менеджер Володимир Потапенко продовжує займати посаду в. о. гендиректора “Центренерго” через два місяці після рішення Кабміну про призначення нового глави держкомпанії.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Потапенко в якості керівника “Центренерго” брав участь у першому засіданні урядового Антикризового енергетичного штабу.

В ході наради він визнав, що очолюване ним підприємство має певну заборгованість перед шахтами, але пообіцяв надалі повністю розраховуватися за поставки вугілля.

Ще 4 березня Кабмін оприлюднив розпорядження від 26 лютого, яким погодив пропозицію Фонду держмайна про призначення екс-гендиректора компанії “Технова” (Чернігівська ТЕЦ) Корчинського в. о. генерального директора ПАТ “Центренерго”.

У той же день Верховна Рада звільнила прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Перед голосуванням за це рішення Гончарук назвав серед досягнень уряду під своїм керівництвом боротьбу з корупцією, згадавши зміну близького до Ігорю Коломойському керівництва “Центренерго”.

У той же час 28 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції ПАТ “Центренерго”, зокрема в. о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Кабінет міністрів погодив призначення т.в.о. генерального директора ПАТ “Центренерго” Володимира Потапенка.

Після зміни менеджменту енергокомпанія почала укладати прямі договори на постачання електроенергії з підприємствами групи “Приват”.