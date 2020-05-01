Стало відомо про нові заражених коронавірусом в уряді Росії

Кілька людей заразилися коронавірусом в уряді Росії крім прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. Про це стало відомо «Комерсанту».

Прізвища та посади інфікованих не повідомляються. Відзначається, що вони знаходяться в режимі самоізоляції і працюють з дому.

Раніше Мішустін, отримавши позитивний тест на коронавірус, особисто повідомив про це президенту Росії Володимиру Путіну. Глава держави побажав їй одужання і попросив зателефонувати йому з лікарні. Тимчасово виконуючим обов’язки призначено віце-прем’єр Андрій Білоусов.

За останню добу в Росії виявили 7099 випадків зараження коронавірусом. Нові випадки зараження зафіксовані в 85 регіонах Росії. Більшість інфікованих — у Москві (3093), Московській області (793) і Санкт-Петербурзі (336). За останню добу померла 101 людина, одужали — 1333. Загальне число інфікованих коронавірусом в Росії з початку епідемії досягла 106 498.