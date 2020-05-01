Росія відзначає нефтедолларовый Першотравень

Ніякі всесвітні картелі від дешевизни палива не врятують. Одного разу країна через таке вже пройшла — пристосується і зараз.

На 1 травня 2020-го варто було б призначити святкування дня солідарності країн-нафтоторговців. Сьогодні вступає в силу їх історичну угоду від 12 квітня.

Укладаючи новий союз (під старою вивіскою ОПЕК+), десятки держав урочисто пообіцяли один одному круто урізати видобуток (сумарно на 10 млн бар. в день, то ще більше). Плановий внесок Росії — 2,5 млн бар. Це приблизно одна п’ята частина того, що у нас проводилося на початку року.

Нефтеторговый скандал, влаштований спільно в березні саудити і Путіним з Сечіним, супроводжувався три-чотириразовим падінням паливних цін. Такий збіг породило популярний у нас міф, ніби саме ця сварка і обвалила ціни. Хоча коронавирусное скорочення світового попиту на нафту робило крах паливного ринку абсолютно неминучим.

Саме тому, коли Кремль у квітні упокорив гординю і уклав нафтову конвенцію з принцами, шейхами і президентом Сполучених Штатів, ціни впали ще сильніше. Адже дисбаланс між світової здобиччю, залишилася на рівні 100 млн бар., і попитом, який знизився до 75-80 млн бар., ніхто не скасував.

І ось настав час виконати обіцяне — скоротити видобуток. Навіть на словах поділити між собою ці спрощення було вкрай важко. Сцени, які розігрувалися спочатку між посланцями урядів, а потім в Росії між її нафтовими магнатами, нагадували спори синів лейтенанта Шмідта при укладенні конвенції про розподіл тодішнього ринку ідеологічних послуг.

«Знайшли дурнів! — верескливо кричав Паніковський. — Ви мені дайте Середньоросійську височина, тоді я підпишу конвенцію. — Як! Всю височину? — сказав Балаганов… — Ну, не всю, — наполягав жадібний Паніковський, — хоча б половину…»

Так чи інакше, взаємні клятви дані. Будуть виконані? Досі світова історія не знала колективних скорочень такого масштабу.

Тільки в США спад виробництва сланцевого відбудеться сам собою. А точніше, вже відбувається. Більша його частина при таких цінах збиткова.

Аравійським нефтовидобувальникам пригальмувати легко — треба лише прикрутити крани. Але легко і знову залити світовий ринок своєю нафтою — досить запідозрити російських нафтоторговців в порушенні умов угоди.

Що ж до наших сировинних капітанів, досвіду якихось самообмежень у них немає взагалі. У першому картелю ОПЕК+ (2016 року) на російських виробників лягало лише символічне зменшення видобутку (0,3 млн бар.), яке вони не здійснювали.

Ну а інші держави-нефтеторговцы стануть озиратися на головні сировинні країни в надії, що їх власне шахрайство на тлі розборок старших партнерів буде виглядати дрібним і непомітним.

Підозрюю, що якщо світовий паливний ринок в 2020-му і прийде в якусь рівновагу, то головною причиною виявиться не жертовність нафтоторговців, а зростання глобального попиту на нафту. Шанс на це є: антиковидовские карантини майже скрізь почали пом’якшуватися.

Значить, можливий і сприятливий за теперішніх часів сценарій. Такий, при якому російська нафтовидобуток залишиться в цілому рентабельною. Для цього треба, щоб середньорічна ціна бареля Uralsудержалась приблизно на рівні $30.

Так, це в два з гаком рази менше, ніж в 2019-м. Але це буде означати лише повернення до цін 1990-х. У 1991-му та 2000 — му вартість російської нафти зазвичай коливалася між $15 і $20 з невеликим. У нинішніх доларах це приблизно $30 або трохи менше. І країна жила хоч і погано, але далеко не так жахливо, як потім розповідали.

При цьому атмосфера суворої боротьби за існування не заважала, а допомагала реконструкції сировинних галузей. Нафтовидобуток тоді тимчасово знизилася, але її оновлення йшло повним ходом. Поліпшувалася і структура паливного експорту — в ньому швидко зростала частка нафтопродуктів.

Нинішній режим побудований на божевільних нафтодоларах нульових і десятих років. Не знаю, чи здатний відвикнути. Але з матеріальної точки зору справи поки йдуть далеко не катастрофічно.

В 2019-му частка сировини в експорті Росії склала 64%, в тому числі частка нафти, газу і нафтопродуктів — 57% ($238 млрд). У першому наближенні можна припустити, що в 2020-му ця виручка зменшиться в два рази, тобто на $120 млрд. Але ж в 2019-му профіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив $128 млрд.

До того ж, у 2020-му скоротиться дефіцит торгівлі послугами, т. к. не буде чи майже не буде туристських поїздок за кордон, і сам собою скоротиться імпорт товарів з-за вже відбулася девальвації рубля.

Якщо економічна політика влади виявиться не занадто дурною і не станеться якогось потужного відпливу капіталів за кордон, то зовнішні баланси навіть і при тридцатидолларовой нафти зійдуться без великих витрат міжнародних резервів.

Це, до речі, зайвий доказ на користь того, що частина цих резервів можна витратити на підтримку постраждалих від локдауна. Причина неймовірної жадібність влади зовсім не в змозі фінансів. Вона — в стані умів тих, хто нами править.

Країна якось вже пристосувалася до нафтової дешевизні. І на зламі дев’яностих і нульових впевнено виходила з господарського занепаду, хоча нафта, вважаючи у сьогоднішніх доларах, коштувала не більше $30. Цілком може пристосуватися і зараз. Лише б не заважали.