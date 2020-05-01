Продай свою віллу в Італії і заплати працівникам

Багато власників ресторанів зараз активно виступають у ЗМІ з траурними промовами.

Деякі з них розміщують ролики, в яких вони розповідають про те, як продають останнім. Змушені попрощатися з люксовими автомобілями Мабах і Порше, наприклад, і економити на коханок. А виручені гроші безкорисливо роздають своїм співробітникам — прибиральницям та офіціантам.

Дивишся такі ролики, і прям хочеться випити. Зрозуміло, що не все, що кажуть бізнесмени, потрібно вірити. Але все одно дуже пізнавально отримувати інформацію з перших рук.

Засновник «Чайхоны №1» Тимур Ланський на каналі Форбс про порятунок свого бізнесу в кризу. Багато цікавих фактів розповідає бізнесмен. Перерахую деякі.

70% з 2000 співробітників вже звільнено. Залишилися працівникам виплачується матеріальна допомога (приблизно) по 5-10 тис на їжу і по 7 тис на квартиру (вони знімають по 4-5 чоловік). Плюс комуналка і частина оренди за приміщення ресторанів. З 27 ресторанів закриті 20, а інші працюють тільки на доставку. Близько 40 млн руб в місяць збитки від простою ресторанів.

Більшість співробітників — трудові мігранти, у яких ситуація плачевна. Вони і виїхати не можуть, і тут їм ніяк не допомагають. Багато людей прогнозують сплеск злочинності вже в травні. Людям нема на що жити. Особливо тим, які працювали на ринках та на будівництвах.

Власники бізнесу стоять перед питанням. Має сенс зараз продавати своє майно: дачі, квартири й машини? Це допоможе протриматися ще пару місяців. Але чи є перспектива після цього? Ніякої впевненості в тому, що є сенс підтримувати свій бізнес. Адже карантинні обмеження будуть зніматися поступово і невідомо коли. І ресторани не зможуть запрацювати на повну потужність ще багато місяців. І з-за обмежень, і через зниження доходів відвідувачів.

Тому Тимур Ланський поки не поспішає продавати свою віллу в Італії (близько 3 млн доларів)