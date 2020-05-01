На Харьковщине девочка-подросток спасла семью во время пожара

На Харьковщине 14-летняя девочка продемонстрировала недюжинный героизм, сумев спасти родных людей от смерти в огне

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как рассказали спасатели, 27 апреля около трех часов ночи в жилом доме в селе Гроза Шевченковского района области вспыхнул пожар.

По указанному адресу выехала автоцистерна и четверо сотрудников пожарно-спасательной службы. На месте оказалось, что огонь охватил домашние вещи в одной из комнат дома на площади 10 «квадратов».

Во время пожара 42-летний мужчина получил ожоги головы, рук, туловища и дыхательных путей. Бригадой медиков был госпитализирован в ожоговый центр города Харькова.

Жизнь всем членам семьи спасла 14-летняя Виолетта. Проснувшись ночью, она почувствовала запах дыма. Девочка не растерялась и быстро вывела на улицу 12-летнего и головалого братьев, а затем вернулась в дом и разбудила родителей.