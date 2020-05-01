Зняття карантину та індексація пенсій: Що зміниться в Україні в травні

Зняття карантину, зміна ціни на газ, запуск системи фотофіксації порушень ПДР, а також індексація пенсій – ось неповний перелік змін, які чекаю українців вже з 1 травня.



Карантин в Україні

На 11 травня призначено старт зняття карантинних заходів, введених за пандемії коронавіруса. У Кабміні вже озвучували інформацію про те, що виходити з карантину країна буде в п’ять етапів, які можуть затягнутися не на один місяць. Проте всі ці послаблення можливі за певної умови – якщо кількість заражених коронавірусом за добу не буде активно збільшуватися.

Не виключено, що карантин будуть пом’якшувати в окремих регіонах по-різному, так як ситуація з зараженими скрізь своя.

При цьому ослаблення карантину може торкнутися не всіх. Уряд зможе застосовувати посилені карантинні заходи в окремих регіонах, не поширюючи рішення на всю країну. Такі заходи можуть застосовуватися, якщо спалах коронавіруса фіксується в межах однієї або кількох областей. Наприклад, 1 травня в місті Почаїв Хмельницької області можуть ввести навіть надзвичайний стан через спалахи коронавіруса.

Весняний призов в армію

Президент України Володимир Зеленський раніше вже переніс початок весняного призову на один місяць – з квітня на травень. У той же час карантин в офіційно продовжено до 11 травня, а це фактично заборонить проведення призову з 1 травня, адже військкомати будуть закриті. Відповідно, заклик найближчим часом також буде перенесено на невизначений період.

Індексація пенсій

На індексацію пенсій в Україні можуть розраховувати 8,4 мільйона українців. В цілому ж пенсії будуть проіндексовані на 11%, а розмір виплати зросте в середньому на 260 гривень.

Також з травня підвищується розмір мінімальної пенсії для жінок з трудовим стажем понад 30 років і для чоловіків із понад 35-річним стажем. Тепер вони будуть отримувати 2100 гривень.

Новий тариф на газ

З травня українці будуть платити за газ за новим тарифом – на 14,3% нижче, ніж минулого місяця. Таким чином, тариф складе 3,71 гривні за кубометр спожитого газу.

Ціна за транспортування палива буде відрізнятися в залежності від області. Наприклад, найдешевше транспортування обходиться жителям Києва – 0,34 гривні за кубометр газу, а найдорожче жителям Львівської області – 2,39 гривні.

Новий кредит від МВФ

Очікується, що в травні Україна отримає новий транш від МВФ. Організація готова виділити 1,5 мільярда доларів, однак для отримання грошей депутати повинні прийняти так званий «антиколомойский» закон.

Якщо все піде за планом команди президента, то вже в перший тиждень травня банківський законопроект винесуть в сесійний зал і приймуть у другому читанні.

Фіксація порушень ПДР і штрафи

Починаючи з 1 травня на дорогах повинна була почати працювати система фотовідеофіксації порушень. Однак з-за карантинних заходів запуск перенесли. Очікується, що система почне працювати на повну після завершення карантину.

При цьому в МВС зазначають, що до зняття обмежувальних заходів система буде працювати у тестовому режимі.