Зеленський та його влада кришують корупцію — Тимошенко

Влада, яка обіцяла непримиренну боротьбу з корупцією, сьогодні по суті прикриває злочинні схеми.

Слідча комісія парламенту за кілька днів викрила корупційних угод більше, ніж всі правоохоронці за рік, але тепер депутати з президентської фракції не дозволяють розслідувати угоди, які коштують державі мільярди доларів. Фактично своєю безпорадністю влада прикриває корупцію і крадіжки. Пора покласти цьому край.

Про це заявила напередодні увечері «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі програми «Право на владу», передає прес-служба партії.

Лідер «Батьківщини» переконана — якщо країну очолить компетентне керівництво, а не лобісти і профани, які діють в інтересах спекулянтів, то та ситуацію в державі можна буде налагодити за досить короткий період часу.

«Мені дуже шкода, що майже рік минув з дня виборів президента, але жодної корупційної оборудки не розслідувано, жодного аудиту державних корпорацій і бюджету не проведено.

Президент змінився, а керівництво НБУ і корумпованого НАК «Нафтогаз» — немає. У більшість міністерств просто привели людей з попередньої влади.

Президент змінився, але реальна влада, що керує країною — не змінилася, і політика залишилася та ж», — обурилася Юлія Тимошенко.

Вона впевнена, що сьогодні захистити Україну зможе лише об’єднання всіх національних сил, які будуть протистояти зовнішнім зазіханням.

«Я закликаю всіх до об’єднання і створення єдиної національної команди захисту України, яка не дозволить з нами звертатися, як з країною третього світу», — підкреслила Юлія Тимошенко.

Раніше вчора під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції чиновників вона заявила, що влада і президент — не просто відмовляються розслідувати корупцію, вони її кришують. Свідченням цього є відмова представників партії «Слуга народу» під Тимчасової слідчої комісії розглядати угоди НАК «Нафтогаз».

Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентської слідчої комісії були передані докази того, що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярдів гривень.

«Корупційна модель НАК «Нафтогаз» була включена в порядок денний тимчасової слідчої комісії, і ми сподівалися, що вона буде розглянута.

Ми могли вже сьогодні на засіданні ТСК прийняти рішення про те, щоб НАК «Нафтогаз» доплатив ці 72 мільярди гривень, і внести у Верховну Раду законопроект, який зобов’язує «Нафтогаз» перерахувати ці гроші в бюджет.

Але всі без винятку народні депутати від партії «Слуга народу», які входять в ТСК, проголосували за те, щоб питання «Нафтогазу» взагалі не розглядати», — обурилася Юлія Тимошенко.

Такі дії представників монобольшинства, переконана вона, означають лише те, що «слуги народу», які увійшли в ТСК, навпаки, кришують сьогодні корупцію в «Нафтогазі», не даючи можливості розглянути всі ці кримінальні корупційні оборудки і притягнути до відповідальності винних .

«Я ні в якому разі це так не залишу. Ми будемо наполягати на тому, щоб ТСК розглянула питання НАК «Нафтогаз», щоб країна почула, щоб парламент почув, що гроші взяті у держави, в той час, коли країна стоїть на колінах і по копієчці випрошує в МВФ кредити.

Україна — не бідна, Україна — багата, і ми можемо допомогти і людям, і підприємцям пережити коронавірус, руйнування економіки.

Ми доведемо справу до кінця. Мільярди гривень, які сьогодні крадуть з бюджету, будуть повернуті людям», — зазначила Юлія Тимошенко.