У Мічигані озброєні учасники мітингу проти самоізоляції штурмували Капітолій

У Мічигані озброєні учасники мітингу проти режиму самоізоляції взяли штурмом будівлі Капітолія. Як повідомляє телеканал Fox News, люди спочатку зібралися біля будівлі Капітолію, так як законодавці планували продовжити дію постанови губернатора штату Гретхен Уїтмер про режим самоізоляції.

В ході мітингу демонстранти почали вимагати, щоб їх впустили в будівлю, а потім прорвалися всередину. 66-річний Денніс Сиглер розповів, що він був присутній на протест з поваги до інших. «Я люблю свободу. В Америці ми повинні бути вільні», — сказав він.

В результаті Палата представників штату відклала своє засідання, так і не продовживши режим самоізоляції. Одночасно була схвалена резолюція, яка дає республіканцям право оскаржити дії губернатора. Зараз ряд обмежень ослаблений: жителям штату дозволяється, але не рекомендується подорожувати між місцями проживання.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, з початку пандемії в США налічується 1,7 млн заражених коронавірусом. Понад 63 тис. осіб померли.