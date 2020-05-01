Помпео: У КНДР можливий спалах коронавірусу і голод

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в КНДР існує небезпека виникнення спалаху коронавірусу і нестачі продовольства.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

«У них теж є небезпека спалаху коронавірусу. Існує і реальна небезпека, що в Північній Кореї буде голод, нестача продовольства», – сказав Помпео.

За його словами, в США пильно стежать за ситуацією в КНДР, так як це може вплинути на плани по денуклеаризації країни.

Офіційна влада КНДР заявляє, що в країні немає підтверджених випадків зараження коронавірусом.

: nv.ua

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