Зеленський і Саакашвілі: Прямий шлях до дострокових виборів

Саакашвілі для президента України Зеленського – це «милиця» мужності, сміливості і авантюризму.

Це те, що так не вистачає в політиці президента України. Хитрість, бюрократизм, демагогія, дрібний піар і корупція вже є, а стратегії, мужності, а також чесних і розумних людей поки немає. Тому зближення Зеленського з Саакашвілі пояснюється тим, що ніхто з його оточення, включаючи Єрмака, не хоче і не вміє брати на себе відповідальність за рішучі дії. А на одних політичних інтригах з олігархами далеко не заїдеш. Всі ховаються за спиною президента. Це лестить його самолюбству, але не вирішує жодної серйозної політичної та економічної проблеми. В результаті, склалася ситуація, коли оточення Зеленського використовує його набагато більше, ніж він їх. А це неправильно і небезпечно для українського президента і для України.

Сам президент Зеленський боїться реальної турбулентності і непередбачуваності колишнього грузинського президента, а також підвищення ваги Саакашвілі в української політики. Це може призвести до втрати контролю над ситуацією з боку Офісу президента.

Зараз Зеленський з Єрмаком ламають голову, як надати свободу дії Саакашвілі, не даючи йому реальних повноважень. Доведеться радитися з Порошенком, який вже побував в такій ситуації з Саакашвілі. Тим більше, що у випадку чергової невдачі Саакашвілі в Україні відповідальність, всі рано ляже на президента України, а не на Саакашвілі.

Але найбільше, що лякає оточення Зеленського – це те, що рейтинг бурхливого Саакашвілі може бути вище, ніж рейтинг президента. А це прямий шлях до дострокових виборів де програє, і Зеленський і Саакашвілі.