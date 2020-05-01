РФ застосовує каральну психіатрію проти кримчан, незгодних з окупацією. США відреагували

Росія широко застосовує каральну психіатрію проти жителів Криму, які виступають проти окупації. Про це заявив глава місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради організації, передає «Укрінформ».

«Це стара тактика, яка мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів», — сказав американський дипломат.

Він повідомив, що відомо про щонайменше двох випадках застосування такого катування до жителів Криму. Кримськотатарські політв’язні Яшар Муєдінов і Раїма Айвазов знаходяться в многонедельном психіатричному висновку.

Також, за словами Гілмора, 20 квітня ФСБ Росії вирішила застосувати каральну психіатрію проти трьох інших кримських татар, які були затримані.

Дипломат додав, що Сполучені Штати засуджують використання РФ каральної психіатрії проти незгодних з окупацією кримчан, які були затримані під час чергових рейдів у березні.