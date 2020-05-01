Нацбанк спрогнозував терміни закінчення карантину та падіння української економіки

Національний банк України допустив, що всі карантинні обмеження скасують вже до кінця червня цього року. Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора за квітень.

Згідно з документом, перші ослаблення карантину плануються з середини травня. Зокрема, планується дозволити торгівлю непродовольчими товарами, окремі послуги по догляду за собою, кафе і ресторани, а також громадський транспорт.

У той же час залишається в силі заборону на виїзд за кордон, авіаперельоти, і на проведення масових заходів, в тому числі походи в кінотеатр і на спортивні матчі.

За даними Нацбанку, в рамках другого кроку знімуть майже всі обмеження, і відбудеться це ближче до кінця червня. Водночас допускається, що заборона на специфічні і масові зібрання збережеться.

У регуляторі вважають, що українська економіка не відчує помітного впливу з-за подібних обмежень, в той же час вони допоможуть стримати поширення коронавіруса.

НБУ прогнозує, що через карантин і всесвітньої кризи економіка України в 2020-му скоротиться приблизно на 5%, однак у наступні роки зростання відновиться на рівні близько 4%.

У Нацбанку поскаржилися, що карантин вже знизив ділову активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості України. Ці зміни найбільше вдарять у II кварталі цього року, коли ВВП впаде на 11%. При цьому за цілий рік країна втратить близько 2,5% ВВП.