Повінь – зміна системи

Menu
Close

Нацбанк спрогнозував терміни закінчення карантину та падіння української економіки

01.05.2020

Національний банк України допустив, що всі карантинні обмеження скасують вже до кінця червня цього року. Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора за квітень.

Згідно з документом, перші ослаблення карантину плануються з середини травня. Зокрема, планується дозволити торгівлю непродовольчими товарами, окремі послуги по догляду за собою, кафе і ресторани, а також громадський транспорт.

У той же час залишається в силі заборону на виїзд за кордон, авіаперельоти, і на проведення масових заходів, в тому числі походи в кінотеатр і на спортивні матчі.

За даними Нацбанку, в рамках другого кроку знімуть майже всі обмеження, і відбудеться це ближче до кінця червня. Водночас допускається, що заборона на специфічні і масові зібрання збережеться.

У регуляторі вважають, що українська економіка не відчує помітного впливу з-за подібних обмежень, в той же час вони допоможуть стримати поширення коронавіруса.

НБУ прогнозує, що через карантин і всесвітньої кризи економіка України в 2020-му скоротиться приблизно на 5%, однак у наступні роки зростання відновиться на рівні близько 4%.

У Нацбанку поскаржилися, що карантин вже знизив ділову активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості України. Ці зміни найбільше вдарять у II кварталі цього року, коли ВВП впаде на 11%. При цьому за цілий рік країна втратить близько 2,5% ВВП.

Читайте також:   Абсолютно некомпетентна людина без досвіду: правник розказав усі деталі біографії Генерального прокурора Рябошапки
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *