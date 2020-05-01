За добу Covid-19 виявили у двох українських прикордонників, всього захворіли — 13, — Держприкордонслужба

Лабораторне підтвердження захворювання Covid-19 двох представників Державної прикордонної служби України в Одеській області надійшло у четвер, 30 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«У обох спостерігається легкий перебіг хвороби. В їх підрозділах проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжито інші заходи, в тому числі спрямований на самоізоляцію і знаходиться під контролем лікарів відомства персонал, контактував з хворими», — йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі також повідомили, що станом на 1 травня коронавирусной хворобою Covid-19 хворіє в цілому 13 військовослужбовців і співробітників відомства, один раніше хворий військовослужбовець у теперішнього часу вже одужав.