У Мукачеві з 4 травня відкривають торгові центри і парки, — міськрада

Влада міста Мукачеве на Закарпатті мають намір відкрити з понеділка, 4 травня, торговельні центри і парки, посилаючись на рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Про це повідомляє прес-служба Мукачівської міської ради.
Як повідомляється, торгові центри будуть працювати в умовах:
- використання відвідувачами засобів захисту — респіраторів або захисних масок;
- забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;
- проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;
- перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів;
- дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів;
- наявність дезінфекторів на вході.
Також буде вирішуватися відвідування парків і скверів з дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.
Зазначимо, карантин в Україні діє до 11 травня.