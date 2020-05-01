У Мукачеві з 4 травня відкривають торгові центри і парки, — міськрада

Влада міста Мукачеве на Закарпатті мають намір відкрити з понеділка, 4 травня, торговельні центри і парки, посилаючись на рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомляє прес-служба Мукачівської міської ради.

Як повідомляється, торгові центри будуть працювати в умовах:

використання відвідувачами засобів захисту — респіраторів або захисних масок;

забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;

проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;

перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів;

дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів;

наявність дезінфекторів на вході.

Також буде вирішуватися відвідування парків і скверів з дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів.

Зазначимо, карантин в Україні діє до 11 травня.