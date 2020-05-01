У Петербурзі з Покровської лікарні лікарі звільнилися з-за умов роботи з коронавірусом

У Санкт-Петербурзі з Покровської лікарні звільняється медперсонал і лікарі. Про це Znak.com повідомили кілька співрозмовників, пов’язаних з установою. Так, про звільнення лікарів кардіологічного відділення повідомив анестезіолог Сергій Саяпін, який заразився коронавірусом. Він підкреслив, що четверо лікарів пішли ще до того, як його госпіталізували. Ще один співрозмовник, близький до уряду міста, який попросив не називати його імені, повідомив, що з лікарень з початку епідемії звільнилося до 10% співробітників.

Головлікар Покровської лікарні Марина Бахолдина не змогла прокоментувати інформацію про звільнення персоналу та лікарів. «Я б хотіла привітати вас з наступаючим святом. Якщо б ви підтримували медиків, то не задавали б такі питання», — сказала вона нашому кореспонденту.

Раніше медики Покровської лікарні заявили про брак засобів захисту для роботи з коронавирусными пацієнтами, а також необхідного для лікування COVID-19 кисню. Після публікації відеозвернення в комздраве заявили, що для лікування пневмонії (на той момент лікарня приймала не коронавирусных хворих, а хворих на пневмонію) медиками не були потрібні спеціальні засоби захисту.

Через кілька днів у лікарні підтвердився тест на коронавірус в одного з пацієнтів, ще через кілька днів — у санітара, який записував відеозвернення. Також коронавірус знайшли у анестезіолога Сергія Саяпина. Він теж записав відеозвернення, в якому звинуватив у своїй хворобі головлікаря лікарні. Саяпина госпіталізували до лікарні імені Боткіна. Після виписки він написав службову записку з вимогою надати йому компенсацію за зараження на робочому місці.