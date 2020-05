Иванка Трамп продемонстрировала стильный образ на официальном выходе (фото)

Иванка Трамп осуществила первый официальный выход на карантине.

Впервые во время карантина состоялось мероприятие, на котором были нарушены условия самоизоляции. Президент США провел совещание с представителями малого бизнеса, на котором не придерживались правил защиты. Все присутствующие в помещении были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Но даже в сложных условиях настоящего времени дочь и помощница Дональда Трампа смогла продемонстрировать стильный образ. Красивыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

Иванка в очередной раз появилась в стильном наряде, которым очаровала. Для совещания она выбрала пудровый комбинезон с широкими брюками, который соединила с широким поясом в тон. Дополнила наряд бежевыми туфлями-лодочками на каблуках. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру советницы президента США.

Today, we were honored to host incredible small business owners and workers at the White House. Their stories inspire us, and we are proud that they are among the roughly 60M Americans receiving financial support through the Paycheck Protection Program. This virus was no fault of their own. We will always support our country’s great small businesses! 🇺🇸

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 28 Апр 2020 в 3:40 PDT

С аксессуаров девушка выбрала тонкую цепочку с золотым кулоном. Волосы она уложила ровно, а в макияже выделила глаза темными тенями.

: telegraf.com.ua