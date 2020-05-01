Що з лівою рукою? На фото Кім Чен Ина до зникнення побачили сигнал про хвороби

Журналісти вивчили фото диктатора КНДР Кім Чен Ина, який давно не з’являвся на публіці, і припустили наявність ряду хвороб у нього?

Як пише видання 38 North, зайва вага і постійне куріння розвинули у північно-корейського лідера кілька серйозних хвороб.

Ще в 2018 році дружина диктатора Чи Сіль Чжу говорила, що Чен Ин багато курить: «Я прошу його кинути, але він мене не слухає».

Кім Чен Ин з сигаретою

Також відомо, що у глави Північної Кореї погана спадковість. Його батько і дід померли через проблеми з серцем. При цьому раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Чен Ин переніс операцію на серці.

Крім того, зайва вага диктатора приносить йому проблеми зі здоров’ям. За чутками, Чен Ин страждає від діабету, підвищеного кров’яного тиску і високого рівня холестерину.

Кім Чен Ин має проблеми із зайвою вагою

Ще через можливу невралгії у глави Північної Кореї може бути фокальна дистонія, про що вказує дивне положення лівої руки. Дана хвороба викликає мимовільні рухи, судоми та біль. Дистонія часто призводить до перекосу ураженої частини тіла, чим може пояснюватися дивне положення руки Чен Ина.

Дивне положення рук Кім Чен Ина