Мер Дніпра Філатов теж чекає кримінальної справи проти себе за ослаблення карантину

Поліція готується порушити кримінальну справу проти влади Дніпра за ослаблення карантину з 30 квітня.

Про це Країні розповів мер міста Борис Філатов.

“Як мені стало відомо, найближчим часом услід за мерією Черкас буде порушено кримінальну справу за послаблення заходів карантину і в місті (Дніпро – ред.). На відміну від черкаських колег, які повідомили, що вони перестали боятися правоохоронних органів, ми – люди законослухняніше. А юридична якість нормативних документів Кабміну залишає бажати кращого.

Всі наші дії здійснені в рамках закону. Ми готові дати пояснення по всім прийнятим рішенням. Крім того, у своєму зверненні я три рази підкреслив, що необхідно виконувати всі вимоги поліції, дотримуватися масочний режим і соціальну дистанцію. В чому згоден з мером Черкас: суспільство не повинно жити подвійними стандартами.

А значить гіпермаркет “Епіцентр” не повинен мати перевагу перед маленьким будівельним магазином”, – сказав він. З учорашнього дня в Дніпрі відновлена робота громадського харчування (на винос), хімчисток, СТО та ремонтних майстерень.

Також з 4 травня жителям Дніпра дозволяються прогулянки по бульварах і в зелених зонах.