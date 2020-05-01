У Дніпрі таксист врізався в Skoda: постраждали троє людей

У п’ятницю, 1 травня, близько 4:00 на вулиці Образцова в Дніпрі сталася аварія – автомобіль Renault служби таксі Uklon врізався у Skoda. У ДТП постраждали троє осіб.

Про це повідомляє місцеве видання.

Водій автомобіля Skoda розповів, що він рухався по вулиці Байкальської по головній дорозі. З вулиці Образцова виїхав автомобіль Renault. Він Skoda врізався в бік. В результаті аварії постраждали троє людей. На місце оперативно прибули медики та правоохоронці.

Лікарі надали потерпілим першу допомогу і госпіталізували у лікарню. В усіх обставин того, що сталося, буде розбиратися слідчий по ДТП.