Кандидати на посаду держсекретаря Мінінфраструктури подали “пусті” декларації

16 квітня Кабінет міністрів України звільнив Андрея Галущака з посади державного секретаря Міністерства інфраструктури України.

Андрій Галущак був призначений на посаду державного секретаря Міністерства інфраструктури України у грудні 2016 року. До того він обіймав посаду начальника департаменту інвестиційної політики АТ “Укрзалізниця”.

Втім, з посади його було звільнено через скандал зі шпіонажем. Ще 2 квітня стало відомо, що Служба безпеки України підозрює Андрея Галущака в передачі секретних документів, пов’язаних з національною безпекою.

Документи стосуються національних інтересів на півдні і сході України, а також в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. З часу звільнення Галущака у базі НАЗК почали з’єднання являтися декларації кандидатів на посаду державного секретаря Міністерства інфраструктури України.

Наразі таких декларацій чотири. Та річ у тім, що деякі документи – “пусті”, а деякі з кандидатів мають дуже успішних у бізнесі дружин.