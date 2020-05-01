Корупція в «Укроборонпромі»: НАБУ повідомило про підозру тільки Рогозою і Жукову, але не повідомило Гладковскому

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру керівництву ТОВ «Оптимумспецдеталь» в ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну «Укроборонпром», а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

«Про підозру повідомлено Андрію Рогозою та Віталію Жукову», — сказав співрозмовник.

При цьому синові колишнього першого заступника голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського не повідомлялося про підозру.

За даними НАБУ, в цілому 29 квітня НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам, які фактично керували і забезпечували роботу «Оптимумспецдетали».

Їх дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що протягом 2015-2017 років підозрювані з використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання налагодили схему постачання товарів невідомого походження для підприємств державного концерну «Укроборонпром» з ухиленням від сплати податків.

Всього було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень.

В результаті такої діяльності до бюджету не надійшло понад 49 млн гривень, з яких, 25,77 млн гривень становить податок на додану вартість, 23,57 млн гривень — податок на прибуток, які в подальшому були «відмиті» підозрюваними у кримінальному провадженні (і використані за своїм розсудом).

Як повідомляли “Українські Новини”, у 2019 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура повідомила про підозру керівництву ТОВ «Оптимумспецдеталь» в ухилянні від сплати податків на 26,6 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну «Укроборонпром».