Дебати між Навальний і Захарової не відбудуться. Сторони не домовилися про регламент

Дебати між офіційним представником МЗС Росії Марією Захарової і опозиційним політиком Олексієм Навальним не відбудуться. Про це Захарова повідомила на своїй сторінці в Facebook. «Прямо Навальний не захотів. Ні по телефону розмовляти. Спілкувалася через Соболь. В ефірі. Сказали, що будемо говорити тільки через модератора. Запропонували Пивоварова. Умови почали виставляти: про це говорити можна про це не говорити. Часом почали виставляти: 2 хвилини, 2 хвилини на це», — написала Захарова, а також обізвала Навального боягузом.

Модератором дебатів повинен був виступити журналіст Олексій Пивоваров, який також сьогодні повідомив, що «між сторонами виникли розбіжності про необхідність модерації». «І оскільки домовитися їм не вдалося, я як запрошена сторона виходжу з цієї історії і більше в ній ніяк не беру участь», — написав Пивоварів в соцмережах.

На думку прес-секретаря Навального Кіри Ярмиш, «Захарова кинулася навтьоки». Навальний заявив, що як і раніше готовий до зустрічі. «В якості регламенту — звичайний дебатний формат. Вступ на три хвилини. Питання-відповідь. Захарова погодилася. Вся переписка збереглася. Сама Захарова зв’язалася з Пивоваровим, і вони це обговорили. Про що Олексій [Пивоварів] написав ще вночі. Півгодини тому Олексій Пивоваров повідомив нам, що від дебатів за участю модератора Захарова відмовляється. Ну, дебати без ведучого — штука дивна, тим більше онлайн. Але я ж вчора пообіцяв, що в будь-якому форматі готовий. Тому попросив передати Марії, що готовий і без ведучого. Однак вона моментально опублікувала пост про те, що я відмовився. Висока школа Міністерства іноземних справ. Я ще раз прямо і публічно підтверджую, що моя позиція не змінилася. Я погодився на ці дебати і готовий їх провести навіть і без модератора», — прокоментував Навальний.

Нагадаємо, Марія Захарова запросила опозиціонера Олексія Навального на дебати. Приводом стало викладене на каналі політика відео про заяву Захарової, яка вважає, що поїздки за кордон стали доступні занадто великого числа росіян.

На пропозицію Захарової про дебати Навальний відповів згодою. Дискусія повинна була пройти сьогодні на ютуб-каналі «Навальний Live».