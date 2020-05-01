На Солнце сложилась редкая ситуация

На Солнце сложилась редкая интересная ситуация. В южном полушарии существуют пятна, магнитная полярность которых свидетельствует, что они принадлежат разным солнечным циклам.

На фото НАСА видно, что одно пятно (AR2760) принадлежит старому, 24 солнечному циклу, а другое (AR2761) – новому, 25 циклу.

Известно, что пятна, принадлежащие разным циклам, имеют противоположную полярность.

Такая ситуация является редкой, но не аномальной. В переходный период всегда можно наблюдать пятна старого и нового циклов.

Ингода они могут появляться одновременно и по соседству, как, например, сейчас. Смена солнечных циклов — продолжительный процесс, не имеющий четкой границы.

Не исключено, что переломный момент уже достигнут. С начала этого года количество солнечных пятен нового цикла составило 71 %, тогда как в прошлом году их было 17 %, а в 2018 году — не было вообще.

: zoobusiness.kiev.ua