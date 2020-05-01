ЗМІ: Україна досі не отримала дорогі китайські захисні костюми для медиків

Китайські захисні костюми, які Моз повинен був отримати 1 травня, досі не прибули в країну з-за проблем з поставками. Костюми українського виробництва, які в два рази дешевше, українське відомство відкинув.

Нагадаємо, відомство планувало закупити українські костюми, але потім відмовився від замовлення і купило 70000 костюмів за кордоном на 40% дорожче. Свої дії міністерство пояснило тим, що українські костюми не відповідають стандарту 14126 Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. У Медзакупках заявили, що вимога на відповідність костюмів цього стандарту з’явилося вже після проведення ними тендеру.

У той же час, Благодійний фонд «Пацієнти України» наполягає, що захисні костюми, у яких є необхідний Моз стандарт, виробляє підприємство у Вінницькій області і вони вдвічі дешевше китайських.

Пізніше в Моз ініціювали розслідування проти ДП Медичні закупівлі нібито з-за порушень при закупівлі захисних костюмів для лікарів.

У відповідь в Медзакупках заявили про тиск з боку Моз. На підприємстві не розуміють прагнення міністерства дізнаватися про переможця процедури закупівлі до її завершення. Також у ДП заявили, що їх відсторонили від закупівель не тільки за коронавирусу, але і інших програм.

А тим часом компанія, яка повинна була поставити дорогі захисні костюми, пояснює затримку тим, що з 25 квітня Китай ввів «посилений контроль» щодо експорту продукції, призначеної для профілактики епідемії.

«З 25 квітня, підприємства, що експортують медичну захисний одяг, і які мають сертифікацію чи реєстрацію згідно іноземних стандартів, повинні подати письмову декларацію при митному оформленні. Обов’язково продукція повинна відповідати стандартам якості і вимогам безпеки країни-імпортера (регіону), і митниця буде перевіряти і випускати її у відповідності з переліком (списком) підприємств-виробників, які отримали сертифікацію чи реєстрацію згідно іноземним стандартам», — йдеться у листі МОЗ.

Також компанія Медді заявляє, що вся ця процедура займе додатково не більше 10 днів.

«Китайська компанія виробник у своєму листі зазначає, що компанія «подала заявку», щоб отримати реєстрацію і мати можливість експортувати продукцію. Не дивно, що компанія не знала про ці нововведення раніше, та й взагалі цікаво, постачала вона раніше за кордон. Але компанія також зазначає, що зазвичай оформлення займає до 10 днів, але … може бути довше, оскільки в Китаї 1-5 травневі свята!.. Тобто, замість того, щоб придбати костюми в Україні за 215 грн як волонтери, МОЗ замовив їх в Китаї 488 грн, але і ті незрозуміло коли приїдуть», — йдеться в статті.