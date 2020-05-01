Під Дніпром впав літак, є жертви

Під Дніпром 1 травня в районі вулиці Berezinski впав одномоторний приватний літак «Груммана».

Інцидент стався близько 17:30.

Попередньо, при заході на друге коло пілот не впорався з керуванням, в результаті літак впав за межами злітно-посадочної площадки «Кам’янка» і загорівся. Пілот і пасажир літака загинули.

Загоряння на місці авіакатастрофи локалізували за 20 хвилин, а до 17:10 повністю загасили.

Поліція з’ясовує особи загиблих.

Начальник Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач показав фото і відео з місця інциденту.