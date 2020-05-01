В Закарпатті переполох через який втік по дорозі в суд «кримінального авторитета»

У ЗМІ повідомляють, що «кримінальний авторитет», якого днями затримала поліція в Закарпатській області, втік від охоронців по дорозі до суду.

Про це повідомляє видання «Мукачево.ні» з посиланням на журналіста Віталія Дієслова. Наголошується, що затриманий обдурив охорону і втік по дорозі в Миколаївську область, куди його везли до суду. У поліції оголосили план «Перехоплення».

Про який втік відомо, що він у 2019 році був видворений з України із забороною в’їзду на нашу територію терміном на 5 років. Проте уродженець Вірменії скористався фальшивими документами і незаконно в’їхав в Україну. В Закарпатті 55-річний «кримінальний авторитет» планував взяти під контроль місцеві злочинні угруповання.