Інформацію про смерть Кім Чен Ина назвали «майже 100% точної»

Інформація про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин мертвий, є майже на сто відсотків точною. Про це заявив південнокорейському агентству Yonhap перебіжчик Чі Сон Хо (Ji Seong-ho), який втік з КНДР у 2006 році і зараз працює в законодавчих органах влади Південної Кореї.

«Це не на 100 відсотків точно, але я можу сказати, що ймовірність становить 99 відсотків. Північна Корея [не повідомляє про смерть лідера офіційно тому, що] зіткнулася зі складною проблемою наступності», — сказав він.

Чі Сон Хо відзначив, що довго гадав, скільки ще Кім Чен Ин протягне після операції на серці, але незабаром йому повідомили про смерть політика. «Кім помер у минулі вихідні», — вважає він.

При цьому співрозмовник агентства не розкрив джерело інформації. Говорячи про те, хто може стати наступником Кім Чен Ина, він зазначив, що, як і багато, вважає можливою кандидатурою сестру Ина — Кім Е Чжон.

Кім Чен Ин не з’являвся на публіці з 11 квітня. 15 квітня він пропустив святкування дня народження свого діда, засновника КНДР Кім Ір Сена. З-за його відсутності почали з’являтися чутки про можливу смерть або хвороби політика. Колишній посол КНДР в Лондоні Тхе Ен Хо, який втік до Південної Кореї в 2016 році, заявляв, що північнокорейський лідер не може самостійно встати чи нормально ходити. З’являлася інформація про те, що він нібито знаходиться у вегетативному стані». У Росії чутки про смерть Кім Чен Ина спростовували. У США назвали пропажу Кім Чен Ина незвичайною і приготувалися до всього.