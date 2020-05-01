Ціну на електрику підняли, щоб Ахметов продавав його дорожче — Вікторія Войцицкая

Тарифна комісія НКРЭКУ прийняла ще одне лобістське рішення для зростання ціни електроенергії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат України 8 скликання Вікторія Войцицкая.



«Практично по всіх європейських країнах вдень, коли споживання мало, а сонячної генерації багато, ціна електроенергії зменшується. Але наш тарифний регулятор своїм рішенням зробив так, що в Україні тепер буде повна протилежність європейським ринкам, — зазначає екс-нардеп. — У Болгарії в денні години сьогодні ціна більш ніж в 10 разів дешевше, ніж у вечірні та нічні години. В Словаччині, Чехії, Угорщині і Румунії сьогодні в обід електроенергія була в 4-5 разів дешевше, ніж вночі. В Україні після вчорашнього рішення НКРЭКУ сьогодні в обідні години ціна на 50% дорожче, ніж вночі».



Також Вікторія Войцицкая повідомила, що рішення НКРЭКУ було прийнято без оприлюднення проекту рішення та публічного обговорення.



«Все це тягне на статтю про перевищення владних повноважень і зловживанні владою. Доповідав це питання Д. Коваленко, який є фігурантом кримінальної провадження у Роттердам +. А цинізм у тому, що це було оформлено як «заходи пов’язані з поширенням короновируснои хвороби». Саме так — під час коронавіруса треба обов’язково для всієї країни підняти ціну на електроенергію». Схоже, утворився дует з Буславець — вона зупиняє атомні блоки, щоб частка ринку переходила до Ахметова, а НКРЕКП піднімає ціну, щоб Ахметов продав дорожче», — резюмувала Войцицкая.