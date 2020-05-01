Грошові реформи в СРСР: скільки разів радянська влада дурила своїх громадян

Пам’ятаєте радянський мем «Зберігайте гроші в ощадній касі!»? З характерною сатиричної киноприбавкой: «Якщо вони у вас, звичайно, є!»? Звичайно, пам’ятаєте. Пам’ятайте також, що в числі ключових стратегічних об’єктів, якими повинно було оволодіти всяке збройне повстання, Ленін завжди називав банки. Він вважав найбільшою помилкою Паризької комуни те, що вона не оволоділа банками. Вже такий-то її помилки більшовики допускати не збиралися.

Перші конфіскації вкладів населення почалися радянською владою вже в перші дні її існування. Так, на початку листопада 1917 року Московський Військово-революційний комітет видав наказ, за яким різко обмежувалася видача готівки. Це були поки місцеві ініціативи. 14 (27) грудня 1917 року більшовики захопили Державний банк і випустили декрет, за яким банківська справа оголошувалося відтепер державною монополією. Ощадні каси в Росії і раніше були державною монополією. До речі, ними користувалися в основному незаможні верстви населення. Зрозуміло, що зробленими до революції своїми трудовими внесками вони через гіперінфляцію і «потреб революції» скористатися більше не змогли, компенсовані вони не були. Інша справа, що з 1921 року більшовики знову повернулися до грошового господарства і звичним формам фінансових установ (залишивши цю справу в руках держави). Але населення мало їм довіряли, вважаючи за краще тримати заощадження в повновагих цінності: в золотих предметах, антикваріат, іноземній валюті. В народі ще ходила маса царських золотих червінців, які держава визнавала, встановлюючи плаваючий (звичайно, нееквівалентний) курс обміну на радянські грошові знаки. Починаючи індустріалізацію, радянський уряд різко потребував грошей. І вдався до примусової скупки, а то і конфіскацію цінностей у населення.

Власники іноземної валюти віддавалися кримінальному суду. Коли ці засоби були вичерпані, знайшли інше. У липні 1930 року відкрили магазини Торгсину – для торгівлі з іноземцями. У 1931 році туди вирішили допустити своїх громадян. Там вони могли «закласти» (фактично продати без реальної можливості викупити) за безцінь у вигляді «твердих радянських грошових знаків» (мабуть, тоді з’явилося гірко-іронічне вираз «дерев’яний рубль») царські золоті монети і золоті предмети. В умовах загальної убогості і інфляції, викликаної сталінською політикою «великого ривка», люди несли туди навіть обручки. Ніякої лихвар в історії світу навряд чи витискав золото у простих людей з такою маніакальною і наполегливої жадібністю, як це робило «держава робітників і селян». Але для держави це був «ефективний менеджмент». За 1931-1936 роки Торгсин здобув 222 тонни чистого золота. Цього вистачило, щоб оплатити імпорт промислового обладнання для десятка найбільших гігантів нової радянської індустрії.

Перша повоєнна грошова реформа була проведена з 16 по 29 грудня 1947 року. Підготовка її трималася в таємниці від населення, хоча формально – «щоб про неї не дізналися спекулянти». Нібито під час війни спекулянти сильно збагатилися, торгуючи на чорному ринку, от і знадобилася конфіскація коштів. Частково це було так, але основною причиною було, звичайно, чергове вилучення грошей у населення на користь держави. Новий карбованець обмінювався на 10 старих, але при перерахунку зарплат один новий карбованець вважався за один старий. Це і було засобом конфіскації вільної готівки, що скупчилася у «спекулянтів». Вважалося, що правильні радянські люди тримають гроші в ощадних касах, але й там умови обміну були нееквівалентними. Вклади до 3 тисяч рублів перераховувалися один до одного, але вклад від 3 до 10 тисяч зменшувався на одну третину, а внесок понад 10 тисяч рублів – на дві третини. Таким чином, найбільш великі вклади були конфісковані державою. Грошова реформа 1961 року виглядала простий деномінацією: десять старих карбованців обмінювалися на один новий, готівкою або у вкладах, і так само 10:1 перераховувалися всі ціни. Але і в ній містилася хитрість. Офіційне вміст золота в рублі та офіційний курс рубля до долара піднялися лише у 4,44 рази. Вільної конвертації рубля тоді не було, і на масі населення це не відбилося. Але свій невеликий ефект це мало тепер при встановленні роздрібних радянських цін на імпортні товари (яких, до речі, тоді ще теж було небагато).

Остання конфіскаційна грошова реформа, яку деякі вважають «останнім труною, вбитих в кришку СРСР», була проведена Кабінетом міністрів СРСР на чолі з В. Павловим 23-25 січня 1991 року. Новий глава тоді ще загальносоюзного уряду вважав, що такою мірою вдасться зменшити кількість грошової маси на руках у населення (звичайно, в першу чергу, у «спекулянтів») і таким чином вирішити проблему дефіциту, яким тоді особливо були незадоволені люди. Реформа була підготовлена як військова операція проти населення: оголошена раптово. Люди мали можливість лише протягом трьох днів обміняти старі великі купюри 50 – і 100-карбованцевого зразка на нові. Обсяг обміну в одні руки обмежувався 1000 рублями. Напруженість у країні із-за цього виникла неймовірна, економічний ефект дорівнює нулю. Вклади не трогались. Ну, а те, що відноситься вже до історії новітньої Росії – це і є найбільша за своїми масштабами в історії нашої країни конфіскація державою вкладів у своїх громадян. Вона була проведена під виглядом гіперінфляції. Втім, це вже інша історія.